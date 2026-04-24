Rendez-vous à la marche du 8 mai Nouvelle Ecole Saint-Bardoux

Saint-Bardoux

Rendez-vous à la marche du 8 mai

Nouvelle Ecole Le Village Saint-Bardoux Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Moins 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 08:00:00

fin : 2026-05-08 12:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Le Sou des écoles de Saint-Bardoux organise sa traditionnelle marche du 8 mai à la découverte des paysages du pays de l’Herbasse. Trois parcours de 7, 14 ou 20 km sont proposés, avec des départs entre 8h et 12h depuis la nouvelle école.

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Nouvelle Ecole Le Village Saint-Bardoux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 47 76 76

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English :

The Sou des écoles de Saint-Bardoux is organizing its traditional May 8th walk to discover the landscapes of the Herbasse region. Three routes of 7, 14 or 20 km are proposed, with departures between 8am and 12pm from the new school.

L’événement Rendez-vous à la marche du 8 mai Saint-Bardoux a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme