Rendez-vous à l’atelier, les artistes ouvrent leurs portes Rouen

Rouen Seine-Maritime

La Métropole Rouen Normandie organise tous les deux ans, Rendez-vous à l’atelier, les artistes ouvrent leurs portes .

Le temps d’un week-end, des artistes, peintres, sculpteurs, photographes, designers, … ouvrent gratuitement leurs ateliers au public, et invitent les visiteurs à découvrir leurs œuvres au sein de lieux parfois insolites.

Ce rendez-vous est l’occasion pour le public non seulement d’aller à la rencontre d’un artiste et de son univers artistique et de pouvoir l’interroger sur ses travaux, ses sources d’inspiration, les techniques utilisées, mais aussi de parcourir voire découvrir les communes du territoire.

Destinées aux artistes amateurs et professionnels, ces portes-ouvertes veulent également témoigner du dynamisme de la création sur notre territoire.

Rendez-vous les 28 et 29 novembre 2026 pour la prochaine édition ! .

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

