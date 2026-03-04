Rendez-vous à Meyrin : Yurlu | Country, Autre lieu, Genève

Rendez-vous à Meyrin : Yurlu | Country Mercredi 11 mars, 20h00 Autre lieu

Tous les tarifs sont sur https://fifdh.org/festival/programme/2026/film/yurlu-country/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T20:00:00+01:00 – 2026-03-11T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-11T20:00:00+01:00 – 2026-03-11T22:00:00+01:00

La mine d’amiante de Wittenoom a été exploitée sans considération pour les communautés aborigènes détentrices traditionnelles des terres. Désormais fermée, la mine a laissé place à une gigantesque zone interdite polluée : le Tchernobyl australien. Les communautés en subissent encore les conséquences et tentent d’obtenir réparations et décontamination du site. Au-delà de ce cas, comment faire respecter les droits des peuples autochtones face à l’exploitation de leurs terres ? Et quel partage de responsabilités entre États et entreprises afin de garantir le droit à un environnement sain ?

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève

En Australie, Maitland Parker lutte pour restaurer son Yurlu, son territoire ancestral, ravagé par l’amiante. Atteint d’un cancer en phase terminale, il dénonce l’inaction politique. Peuples autochtones Environnement

