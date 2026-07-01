Rendez-vous au jardin Centre Social Val’Mauges La Pommeraye Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Rendez-vous au jardin Centre Social Val’Mauges

La Pommeraye Jardin de la Girauderie Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:30:00

fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24

Rejoignez-nous au jardin pour partager un moment convivial et ludique ouvert à tous.

Le Centre Social Val’Mauges, situé à La Pommeraye, propose des rendez-vous hebdomadaires durant les vendredis de juillet. Ces moments d’accueil sont pensés pour rassembler les habitants et les visiteurs autour d’échanges simples et conviviaux en plein air.

Le programme de ces après-midis s’articule chaque semaine autour d’une animation différente au sein du jardin. Les participants pourront se retrouver pour partager une activité manuelle ou culturelle, participer à un jeu collectif ou encore profiter d’un goûter partagé.

Ces animations sont accessibles librement et gratuitement à tout le monde. L’accès aux activités se fait sans inscription préalable, vous permettant de venir passer un bon moment ensemble selon vos envies. .

La Pommeraye Jardin de la Girauderie Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 74 29 accueil@centresocial-valmauges.fr

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English :

Join us in the garden for a fun and friendly gathering open to %E0 everyone.

L’événement Rendez-vous au jardin Centre Social Val’Mauges Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-02 par Pôle Tourisme ôsezMauges