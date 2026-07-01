Rendez-vous au jardin Centre Social Val’Mauges La Pommeraye Mauges-sur-Loire
vendredi 10 juillet 2026 · La Pommeraye · Mauges-sur-Loire
Informations pratiques
Mauges-sur-Loire
Rendez-vous au jardin Centre Social Val’Mauges
La Pommeraye Jardin de la Girauderie Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:30:00
fin : 2026-07-10 17:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24
Rejoignez-nous au jardin pour partager un moment convivial et ludique ouvert à tous.
Le Centre Social Val’Mauges, situé à La Pommeraye, propose des rendez-vous hebdomadaires durant les vendredis de juillet. Ces moments d’accueil sont pensés pour rassembler les habitants et les visiteurs autour d’échanges simples et conviviaux en plein air.
Le programme de ces après-midis s’articule chaque semaine autour d’une animation différente au sein du jardin. Les participants pourront se retrouver pour partager une activité manuelle ou culturelle, participer à un jeu collectif ou encore profiter d’un goûter partagé.
Ces animations sont accessibles librement et gratuitement à tout le monde. L’accès aux activités se fait sans inscription préalable, vous permettant de venir passer un bon moment ensemble selon vos envies. .
La Pommeraye Jardin de la Girauderie Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 74 29 accueil@centresocial-valmauges.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us in the garden for a fun and friendly gathering open to %E0 everyone.
L’événement Rendez-vous au jardin Centre Social Val’Mauges Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-02 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Mauges-sur-Loire (Maine-et-Loire)
- Atelier La boîte à histoires à la Maison Julien Gracq Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire 8 juillet 2026
- Cluedo géant au Musée des métiers Place de l’Eglise Mauges-sur-Loire 8 juillet 2026
- Atelier cerfs-volants au Moulin de l’Epinay LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Mauges-sur-Loire 9 juillet 2026
- Rallye des oiseaux à Cap Loire Cap Loire Mauges-sur-Loire 9 juillet 2026
- Atelier apprenti naturaliste les petites bêtes à Cap Loire Cap Loire Mauges-sur-Loire 9 juillet 2026