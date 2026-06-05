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Rendez vous au jardin de l’AIEC Salle AIEC Cambo-les-Bains

Rendez vous au jardin de l’AIEC Salle AIEC Cambo-les-Bains

Rendez vous au jardin de l’AIEC Salle AIEC Cambo-les-Bains samedi 6 juin 2026.

Lieu : Salle AIEC

Adresse : 6 Square Albeniz

Ville : 64250 Cambo-les-Bains

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Cambo-les-Bains

Rendez vous au jardin de l’AIEC

Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 18:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Croquons notre jardin   .

Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 48 

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English : Rendez vous au jardin de l’AIEC

L’événement Rendez vous au jardin de l’AIEC Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Cambo les Bains

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