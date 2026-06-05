Rendez vous au jardin de l’AIEC Salle AIEC Cambo-les-Bains
Rendez vous au jardin de l’AIEC Salle AIEC Cambo-les-Bains samedi 6 juin 2026.
Cambo-les-Bains
Rendez vous au jardin de l’AIEC
Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 18:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Croquons notre jardin .
Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 48
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English : Rendez vous au jardin de l’AIEC
L’événement Rendez vous au jardin de l’AIEC Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Cambo les Bains
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