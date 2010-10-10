Rendez-vous au jardin Exploration gourmande Place de l’Abbatiale Abondance

Abondance

Rendez-vous au jardin Exploration gourmande

Place de l’Abbatiale Abbaye d’Abondance Abondance Haute-Savoie

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Éveillez vos sens à l’Abbaye ! Entre cloître et jardin, vivez une visite thématique sur le végétal, suivie d’une dégustation gourmande avec des accords entre fromages locaux et confitures artisanales. Une pause culturelle hors du temps.

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Place de l’Abbatiale Abbaye d’Abondance Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 81 60 54 contact@abbayeabondance.fr

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English : Rendez-vous au jardin A Culinary Exploration

Awaken your senses at the Abbey! Between the cloister and the garden, enjoy a themed tour focusing on plants, followed by a gourmet tasting featuring local cheeses paired with artisanal jams. A timeless cultural interlude.

L’événement Rendez-vous au jardin Exploration gourmande Abondance a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Leman Mountains Explore