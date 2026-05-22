Rendez-vous au jardin Verger de Sauvegarde Verger de Sauvegarde Cognac-la-Forêt
Rendez-vous au jardin Verger de Sauvegarde Verger de Sauvegarde Cognac-la-Forêt samedi 6 juin 2026.
Cognac-la-Forêt
Rendez-vous au jardin Verger de Sauvegarde
Verger de Sauvegarde 6 Rue du 8 Mai 1945 Cognac-la-Forêt Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Rendez-vous aux jardins cette année vous emmène au Verger de Sauvegarde. Au programme atelier botanique pour apprendre à identifier les fleurs, observation des pollinisateurs et des fleurs en macro, ainsi qu’un quiz pour prédire la météo en regardant la nature. Voyez ensemble ! Explorez, admirez… .
Verger de Sauvegarde 6 Rue du 8 Mai 1945 Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 69 85 79
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English : Rendez-vous au jardin Verger de Sauvegarde
L’événement Rendez-vous au jardin Verger de Sauvegarde Cognac-la-Forêt a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Ouest Limousin
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