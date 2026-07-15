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Rendez-vous au Parc, à La Micro-Folie Micro-Folie Montardon

mardi 15 septembre 2026 · Micro-Folie · Montardon

Rendez-vous au Parc, à La Micro-Folie Micro-Folie Montardon

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Micro-Folie
Adresse
2 Chemin Penouilh
Ville
64121 Montardon
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Montardon

Rendez-vous au Parc, à La Micro-Folie

Micro-Folie 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 16:00:00
fin : 2026-09-15 17:00:00

Date(s) :
2026-09-15

Un petit atelier créatif en plein air pour les enfants qui passent, les familles qui flânent, les curieux.   .

Micro-Folie 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83  culture@montardon.org

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English : Rendez-vous au Parc, à La Micro-Folie

L’événement Rendez-vous au Parc, à La Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-07-11 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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