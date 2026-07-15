Rendez-vous au Parc, à La Micro-Folie Micro-Folie Montardon
mardi 15 septembre 2026 · Micro-Folie · Montardon
Informations pratiques
Montardon
Rendez-vous au Parc, à La Micro-Folie
Micro-Folie 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 16:00:00
fin : 2026-09-15 17:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Un petit atelier créatif en plein air pour les enfants qui passent, les familles qui flânent, les curieux. .
Micro-Folie 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org
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English : Rendez-vous au Parc, à La Micro-Folie
L’événement Rendez-vous au Parc, à La Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-07-11 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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