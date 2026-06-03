Rendez-vous aux jardins 2026 Parcs et jardins Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Samedi 6 juin Organisée dans le cadre de la manifestation nationale du ministère de la Culture, cette 23e édition des Rendez-vous aux jardins vous permettra de participer à des visites guidées et à diverses animations au cœur de quatre jardins nantais. Maison de l’Erdre – Île de Versailles Animations en accès libreDes lectures pour enfants autour du Kamishibai ainsi que des ateliers d’origami vous sont proposés par les animatrices nature de la Maison de l’Erdre.À 11h, 15h et 16h30Animations sur réservationVenez découvrir l’exposition Regards sur les jardins du Japon en présence de Clément Keller, photographe de l’exposition, de l’association Nature Gazouille et du Club des amis du bonsaï, à l’occasion d’une visite commentée, de conférences et d’échanges.À 10h30 et 14h30Réservez votre place : https://my.weezevent.com/visites-guidees-avec-clement-keller-photographe-de-lexposition?locale=fr-fr&o=qr-codeParticipez en famille à l’atelier-balade au jardin Douceur du Komorebi pré estival avec l’association Nature Gazouille. Celui-ci vous invite à découvrir le jardin japonais à travers une approche sensible du Komorebi, la lumière filtrant à travers les feuillages, ainsi que les différents symboles présents sur le site (eau, pont, rochers…).À partir de 14hRéservez votre place : https://my.weezevent.com/douceur-du-komorebi-par-lassociation-nature-gazouille?locale=fr-fr&o=qr-codeInformations pratiques : Atelier adulte et/ou (grand-) parent – enfant?Durée : 1h30 (gratuit sur inscription)?Âge conseillé des enfants: 6-17 ans avec leur accompagnateur Jardin Extraordinaire & jardin du Musée Jules Verne Le Jardin Extraordinaire et le musée Jules Verne vous proposent un programme d’animations commun :Animations en accès librePartez à la découverte d’illustrations sur le thème des machines extraordinaires de Jules Verne, dissimulées au sein du Jardin Extraordinaire et dans le jardin du musée grâce au jeu de piste en autonomie Sur la piste des machines cachées.Informations pratiques : Animation famille?Le samedi de 10h à 18h*?Gratuit?Consignes de jeu à retirer au choix, à l’accueil du Jardin Extraordinaire ou à celui du Musée Jules Verne?*Horaires spécifiques pour l’accès au musée : samedi de 10h à 12h et de 14h à 18hAnimations sur réservationExplorateurs, franchissez sans plus attendre les portes du Jardin Extraordinaire ! Ici, la roche, l’eau et le sous-bois abritent des formes de vie aussi discrètes que fascinantes. Partez à la découverte de ces milieux et gardez l’œil ouvert : la nature pourrait bien révéler ses secrets aux plus observateurs d’entre vous.Réservez votre place : https://my.weezevent.com/rdv-au-jardin-extraordinaire-animation-familleInformations pratiques : Animation famille?Le samedi à 10h, 14h et 16h?Durée : 1h?Sur réservation Dimanche 7 juinMaison de l’Erdre – Île de Versailles Animations sur réservationVenez découvrir l’exposition Regards sur les jardins du Japon en présence de Clément Keller, photographe de l’exposition, de l’association Nature Gazouille et du Club des amis du bonsaï, à l’occasion d’une visite commentée, de conférences et d’échanges.À 10h30 et 14h30Réservez votre place : https://my.weezevent.com/visites-guidees-avec-clement-keller-photographe-de-lexposition?locale=fr-fr&o=qr-code Jardin Extraordinaire & jardin du Musée Jules Verne Le Jardin Extraordinaire et le musée Jules Verne vous proposent un programme d’animations commun :Animations en accès librePartez à la découverte d’illustrations sur le thème des machines extraordinaires de Jules Verne, dissimulées au sein du Jardin Extraordinaire et dans le jardin du musée grâce au jeu de piste en autonomie Sur la piste des machines cachées.Informations pratiques : Animation famille?le dimanche de 10h à 18h*?Gratuit?Consignes de jeu à retirer au choix, au point accueil du Jardin extraordinaire ou au Musée Jules Verne?*Horaires spécifiques pour l’accès au Musée : dimanche de 14h à 18hAnimations sur réservationExplorateurs, franchissez sans plus attendre les portes du Jardin extraordinaire ! Ici, la roche, l’eau et le sous-bois abritent des formes de vie aussi discrètes que fascinantes. Partez à la découverte de ces milieux et gardez l’œil ouvert : la nature pourrait bien révéler ses secrets aux plus observateurs d’entre vous.Réservez votre place : https://my.weezevent.com/rdv-au-jardin-extraordinaire-animation-familleInformations pratiques : Animation famille?Le dimanche à 10h, 14h et 16h?Durée : 1h?Sur réservationAssistez à une visite commentée par une jardinière de la Ville de Nantes, qui vous dévoilera tous les secrets du Jardin Extraordinaire.Réservez votre place : https://my.weezevent.com/rdv-au-jardin-extraordinaire-visites-commentees-par-une-jardiniere-de-la-villeInformations pratiques : le dimanche à 10h, 11h30 et 14h?Durée : 1h30Assistez à une visite commentée par une jardinière de la Ville de Nantes, qui vous proposera une visite à la découverte des plantes faisant référence aux ouvrages de Jules Verne.Informations pratiques : Le dimanche à 16h30 et à 17h15?Durée : 45mn?Sans réservation Jardin des Plantes Partez à la découverte des 800 m² de serres historiques du Jardin des Plantes et embarquez pour un véritable voyage exotique entre climats tropicaux et paysages arides.Informations pratiques : 15h : visite des collections botaniques du jardin avec le jardinier référent (durée : 45 min)?16h : visite du Palmarium, serre tropicale humide?Durée : 30 min?16h30 : visite des serres des milieux arides (durée : 30 min)?Gratuit?Tél. : 02.40.41.65.09?Rendez-vous à l’accueil du Jardin des plantes pour le départ des visites (places limitées)?Le Palmarium n’est pas accessible aux poussettes et aux fauteuils roulants Parc du Grand Blottereau L’exposition Végétaux latino vous fait découvrir les plantes venues d’Amérique et introduites en Europe après les voyages de Christophe Colomb en 1492. Tomate, pomme de terre, cacao, café, maïs, avocat ou vanille : de nombreux d’aliments de notre quotidien viennent d’Amérique centrale et du Sud. L’exposition présente également des plantes décoratives comme le dahlia, la passiflore ou l’agave, ainsi que des espèces plus étonnantes comme le « désespoir des singes ». Un voyage botanique pour comprendre comment ces plantes ont transformé notre alimentation et nos jardins.Informations pratiques : Exposition visible au niveau du Potager Tropical

Parcs et jardins Nantes 44000



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