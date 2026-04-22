Braye-sous-Faye

Rendez-vous aux Jardins au Jardin du Presbytère

17 Rue du Bourg Braye-sous-Faye Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Ce jardin qui entoure l’ancien presbytère (XVIIe-XVIIIe siècles) est réalisé dans l’esprit de l’époque classique, jardin ecclésiastique d’agrément et aussi potager et fruitier.

Ce jardin qui entoure l’ancien presbytère (XVIIe-XVIIIe siècles) est réalisé dans l’esprit de l’époque classique, jardin ecclésiastique d’agrément et aussi potager et fruitier. .

17 Rue du Bourg Braye-sous-Faye 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 76 95 99 52

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English :

This garden, which surrounds the former presbytery (17th-18th centuries), was created in the spirit of the classical era, as an ecclesiastical pleasure garden as well as a vegetable and fruit garden.

L’événement Rendez-vous aux Jardins au Jardin du Presbytère Braye-sous-Faye a été mis à jour le 2026-04-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme