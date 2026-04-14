Visite à la découverte du jardin du presbytère, Jardin de l’ancien presbytère, Braye-sous-Faye

Visite à la découverte du jardin du presbytère 6 et 7 juin Jardin de l’ancien presbytère Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite du jardin.

Jardin de l’ancien presbytère 17 rue du Bourg, 37120 Braye-sous-Faye Braye-sous-Faye 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Ce jardin qui entoure l’ancien presbytère (XVIIe-XVIIIe siècles) est réalisé dans l’esprit de l’époque classique, jardin ecclésiastique d’agrément et aussi potager et fruitier. Depuis Tours prendre Azay-le-Rideau, Chinon traverser la Vienne direction Richelieu

Visite du jardin.

©Michel Timon