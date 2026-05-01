Soirée années 80 Food truck Braye-sous-Faye
Soirée années 80 Food truck Braye-sous-Faye samedi 30 mai 2026.
Braye-sous-Faye
Soirée années 80 Food truck
Salle des fêtes Braye-sous-Faye Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Evénement festif organisé par le Comité des fêtes de Braye-sous-Faye.
Au progamme karaoké, fléchettes, etc.
Evénement festif organisé par le Comité des fêtes de Braye-sous-Faye.
Au progamme karaoké, fléchettes, etc. .
Salle des fêtes Braye-sous-Faye 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 95 31 64 70
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English :
Festive event organized by the Comité des fêtes de Braye-sous-Faye and hosted by Hervé Venant.
L’événement Soirée années 80 Food truck Braye-sous-Faye a été mis à jour le 2026-04-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme