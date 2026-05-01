Braye-sous-Faye

Soirée années 80 Food truck

Salle des fêtes Braye-sous-Faye Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Evénement festif organisé par le Comité des fêtes de Braye-sous-Faye.

Au progamme karaoké, fléchettes, etc.

Evénement festif organisé par le Comité des fêtes de Braye-sous-Faye.

Au progamme karaoké, fléchettes, etc. .

Salle des fêtes Braye-sous-Faye 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 95 31 64 70

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English :

Festive event organized by the Comité des fêtes de Braye-sous-Faye and hosted by Hervé Venant.

L’événement Soirée années 80 Food truck Braye-sous-Faye a été mis à jour le 2026-04-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme