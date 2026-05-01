Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée années 80 Food truck Braye-sous-Faye

Soirée années 80 Food truck Braye-sous-Faye

Soirée années 80 Food truck Braye-sous-Faye samedi 30 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 37120 Braye-sous-Faye

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : Gratuit

Braye-sous-Faye

Soirée années 80 Food truck

Salle des fêtes Braye-sous-Faye Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Evénement festif organisé par le Comité des fêtes de Braye-sous-Faye.
Au progamme karaoké, fléchettes, etc.
Evénement festif organisé par le Comité des fêtes de Braye-sous-Faye.
Au progamme karaoké, fléchettes, etc.   .

Salle des fêtes Braye-sous-Faye 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 95 31 64 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festive event organized by the Comité des fêtes de Braye-sous-Faye and hosted by Hervé Venant.

L’événement Soirée années 80 Food truck Braye-sous-Faye a été mis à jour le 2026-04-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

À voir aussi à Braye-sous-Faye (Indre-et-Loire)