Rendez-vous aux jardins au Village de l’an mil Village de l’an Mil Melrand

Melrand

Rendez-vous aux jardins au Village de l’an mil

Village de l’an Mil Lann Gouh Melrand Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Le Village de l’an mil propose des ateliers en continue en accès libre ou encadrés tout au long du week-end des Rendez-vous aux jardins sur le thème national de la vue . C’est l’occasion de découvrir le quotidien des paysans au Moyen Âge vu depuis le jardin.

En plus le dimanche à 13h30 une visite guidée vous amènera à la découverte des espaces cultivés, puis un décryptage de l’environnement visuel qui entourait ses habitants vous sera proposé.

10h à 17h. Inclus dans le prix de la visite. .

Village de l’an Mil Lann Gouh Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 57 89

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English :

L’événement Rendez-vous aux jardins au Village de l’an mil Melrand a été mis à jour le 2026-05-05 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE