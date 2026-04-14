Rendez-vous aux jardins, Village de l’An Mil, Melrand

Rendez-vous aux jardins Dimanche 7 juin, 13h30 Village de l’An Mil Morbihan

Adulte 7€ – Enfant 5e

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Durant tout l’après-midi, les visiteurs seront, en plus de leur découverte habituelle du site, accueillis dans les espaces cultivés afin d’y être informés de la réalité du monde rural médiéval que nous représentons sur le Village de l’an Mil.

Village de l’An Mil 1 Lann Gouh, 56310 Melrand, France Melrand 56310 Morbihan Bretagne 0297395789 http://www.villagedelanmil-melrand.fr Le jardin où sont présentées de nombreuses plantes attestées permet de mieux saisir comment les paysans du Moyen Age pouvaient se nourrir, se soigner, parfumer les plats… Elles peuvent être touchées, admirées et sont récoltées comme elles l’étaient jadis.

Durant tout l’après-midi, les visiteurs seront, en plus de leur découverte habituelle du site, accueillis dans les espaces cultivés afin d’y être informés de la réalité du monde rural médiéval que le…

Village de l’an mil de MELRAND (56)©