Fête nationale de la pêche Plan d’eau Melrand
Fête nationale de la pêche Plan d’eau Melrand dimanche 7 juin 2026.
Melrand
Fête nationale de la pêche
Plan d’eau Kerstraquel Melrand Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
L’A.A.P.P.M.A. La Gaule Melrandaise, organise sa traditionnelle fête de la pêche au plan d’eau de Kerstraquel.
Au programme initiation à la pêche, découverte des techniques de pêche, lâcher de truites et pêche libre, stand d’information et restauration sur place le midi.
8h-18h. Entrée gratuite. .
Plan d’eau Kerstraquel Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 6 86 16 99 62
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English :
L’événement Fête nationale de la pêche Melrand a été mis à jour le 2026-05-22 par OT BAUD Communauté
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