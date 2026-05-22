Fête nationale de la pêche Plan d’eau Melrand

Melrand

Fête nationale de la pêche

Plan d’eau Kerstraquel Melrand Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L’A.A.P.P.M.A. La Gaule Melrandaise, organise sa traditionnelle fête de la pêche au plan d’eau de Kerstraquel.

Au programme initiation à la pêche, découverte des techniques de pêche, lâcher de truites et pêche libre, stand d’information et restauration sur place le midi.

8h-18h. Entrée gratuite. .

Plan d’eau Kerstraquel Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 6 86 16 99 62

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English :

L’événement Fête nationale de la pêche Melrand a été mis à jour le 2026-05-22 par OT BAUD Communauté