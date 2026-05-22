Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête nationale de la pêche Plan d’eau Melrand

Fête nationale de la pêche Plan d’eau Melrand dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Plan d'eau

Adresse : Kerstraquel

Ville : 56310 Melrand

Département : Morbihan

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Melrand

Fête nationale de la pêche

Plan d’eau Kerstraquel Melrand Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

L’A.A.P.P.M.A. La Gaule Melrandaise, organise sa traditionnelle fête de la pêche au plan d’eau de Kerstraquel.
Au programme initiation à la pêche, découverte des techniques de pêche, lâcher de truites et pêche libre, stand d’information et restauration sur place le midi.
8h-18h. Entrée gratuite.   .

Plan d’eau Kerstraquel Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 6 86 16 99 62 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête nationale de la pêche Melrand a été mis à jour le 2026-05-22 par OT BAUD Communauté

À voir aussi à Melrand (Morbihan)