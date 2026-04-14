Visite guidée thématique – Village de l’an mil, Village de l’an mil, Melrand

Visite guidée thématique – Village de l’an mil Dimanche 7 juin, 13h30 Village de l’an mil Morbihan

Adulte : 7 € ; Enfant (- 18 ans) : 5 € ; Famille (2 adultes + 1 ou 2 enfants) : 18 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T14:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T14:30:00+02:00

La visite guidée du Village de l’an mil vous amènera à la découverte des espaces cultivés, puis un décryptage de l’environnement visuel qui entourait ses habitants vous sera proposé.

Village de l’an mil Lann Gouh Melrand Melrand 56310 Morbihan Bretagne 02 97 39 57 89 http://www.villagedelanmil-melrand.fr/default/# Le Village de l’an mil est situé dans la Vallée du Blavet, sur la commune de MELRAND, sur une hauteur au pied de laquelle coule une petite rivière qui serpente jusqu’à La Sarre.

Découvert en 1902, un hectare et demi de vestiges de maisons, de rues datant du Moyen Âge, s’offre au promeneur. Le site a fait l’objet de nombreuses études qui ont permis de mieux comprendre les conditions de vie de ses occupants. Des archéologues, dendrologues spécialisés dans l’étude des vieux bois, palynologues étudiant les pollens…ont mis à disposition leur travail.

Le quotidien des populations ayant vécu ici est concrètement évoqué sur ce site ouvert au public et aménagé depuis 1985. En le parcourant, chacun peut saisir ce que cultivaient et dans quel type de maison vivaient les paysans du Moyen Age. Des maisons, un four à pain, un poulailler… ont été reconstitués pour donner au visiteur la dimension de cet univers. Là l’aire à battre le seigle au fléau, ici la maison du tanneur, plus loin la bergerie, c’est l’ensemble des bâtiments nécessaires aux activités que l’on parcourt en toute liberté de rêver. Les animaux de races rustiques permettent eux aussi d’imaginer l’univers de ces populations, ils donnent vie au site en toute légitimité. Le jardin où sont présentées de nombreuses plantes attestées permet de mieux saisir comment on pouvait se nourrir, se soigner, parfumer les plats… Elles peuvent être touchées, admirées et sont récoltées comme elles l’étaient jadis.

Ce site ne laisse rien au hasard sans jamais contraindre. L’information est distillée sur les panneaux ou sur la fiche de visite prêtée à l’entrée (bâtiment d’accueil et boutique). L’essentiel est cependant de s’imaginer à la place des anciens habitants, au fil des saisons et des travaux. La dureté des conditions de vie ne l’emporte cependant pas sur l’incroyable adaptation à un milieu ambiant exigeant mais ayant tout de même permis une installation qui aura duré presque 600 ans. Chaque visiteur, seul ou en groupe, en visite libre ou guidée, peut prendre le temps de s’immerger dans ces siècles souvent mal connus et pourtant très attachants. L’Eté, des animations et visites sont ponctuellement organisées afin de présenter avec encore plus de proximité la réalité des gestes de la vie quotidienne et les incertitudes que les historiens ont sur ces périodes. A tester avec ou sans réservation suivant les cas ! Adulte 7 € ; Enfant (- 18 ans) : 5 € ; Famille (2 adulte + 1 ou 2 enfants) : 18 €

Dans la cadre de l’opération nationale les « Rendez-vous aux jardins » sur le thème « la vue », le Village de l’an mil propose une visite guidée. Rendez-vous aux jardins 2026 la vue

@Village de l’an mil