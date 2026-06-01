Rendez-vous aux jardins Bal médiéval costumé à la Ballue Les Jardins de la Ballue Bazouges-la-Pérouse

Bazouges-la-Pérouse

Rendez-vous aux jardins Bal médiéval costumé à la Ballue

Les Jardins de la Ballue La Ballue Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

À l’occasion des Rendez-vous au jardins, les Jardins de la Ballue vous proposent de (re)découvrir les jardins animés par deux ensembles !

Profitez d’un bal médiéval costumé et musiques anciennes par les ensembles La Ménestraudie (musiciens et danseurs médiévaux) et La Rigourden (danses médiévales). Les artistes présenteront des pièces en position concert et en déambulation dans les jardins.

Ce sera l’occasion de profiter de la visite libre des jardins, qui s’inscrivent aisément dans le thème national de l’événement la vue entre jeux de perspectives et de lignes de fuite dans les jardins baroque maniériste et à la française, vue imprenable sur la vallée du Couesnon mais aussi le labyrinthe… .

Les Jardins de la Ballue La Ballue Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 47 86

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English :

L’événement Rendez-vous aux jardins Bal médiéval costumé à la Ballue Bazouges-la-Pérouse a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne