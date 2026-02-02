Rendez-vous aux jardins Château de Caen Caen

Rendez-vous aux jardins Château de Caen

Château de Caen

Début : Samedi Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-07

2026-06-06

Temps fort gratuit ! A l’occasion du week-end Rendez-vous aux jardins , le Musée de Normandie Château de Caen vous propose deux rendez-vous en famille.

-samedi et dimanche à 11h15 et 15h Visite animée Le jardin médicinal de petit Hyacinthe (3-7 ans).

-samedi à 14h, 15h et 16h Visite atelier Dans l’atelier du graveur (5-13 ans).

Durée 1h. Retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr

L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

Activités dans la limite des places disponibles. .

Rendez-vous aux jardins Château de Caen

Free highlights! To mark the Rendez-vous in the Gardens weekend, the Musée de Normandie Château de Caen is offering two family events.

