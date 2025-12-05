Rendez-vous aux jardins de la Croze, Jardins de La Croze, Billom

Rendez-vous aux jardins de la Croze 6 et 7 juin Jardins de La Croze Puy-de-Dôme

Visite libre : 6 € par personne, Enfants de moins de 13 ans et tarifs réduits : 3 €, Visite des Jardins guidée par la propriétaire : 15 € (3 personnes minimum).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visite libre des Jardins de La Croze, à tarif préférentiel.

Visite libre avec plan et audioguide. A 15 h le samedi et le dilance à 15 heures, viste guidée par la propriétaire, à tarif préférentiel

Jardins de La Croze Chemin de La Croze, 63160 Billom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Billom 63160 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 88 74 47 34 http://www.jardinsdelacroze.com Ensemble de jardins historiques privés.

Visite libre des Jardins de La Croze, à tarif préférentiel.

©Jardins de La Croze.com