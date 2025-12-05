Visite didactique du verger conservatoire, Jardins de La Croze, Billom

Visite didactique du verger conservatoire 6 et 7 juin Jardins de La Croze Puy-de-Dôme

12 € par personne , sans inscription préalable. Arriver 10 minutes avant 15 h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Visite guidée thématique des jardins avec présentation didactique du veger conservatoire, comportant des variétés anciennes et des espaliers conduits selon les méthodes et les savoir-faire traditionnels du 17 eme siècle.

Jardins de La Croze Chemin de La Croze, 63160 Billom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Billom 63160 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 88 74 47 34 http://www.jardinsdelacroze.com Ensemble de jardins historiques privés.

Visite guidée thématique des jardins avec présentation didactique du veger conservatoire, comportant des variétés anciennes et des espaliers conduits selon les méthodes et les savoir-faire du 17 eme…

©Jardins de La Croze