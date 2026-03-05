Rendez-vous aux Jardins Il était une fois le parc de la Louvière

Avenue du cimetière de l’Est Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 11:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-01 2026-06-06

Servant d’écrin à la Villa Louvière dans l’inspiration du Petit Trianon de Versailles, ce parc est un joli compromis entre jardin à la française et parc à l’anglaise.

Sur réservation, départ avec minimum 2 personnes.

.

Avenue du cimetière de l’Est Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set in the grounds of Villa Louvière, inspired by the Petit Trianon at Versailles, this park is a lovely compromise between a formal garden and an English park.

Reservations required, minimum 2 people.

L’événement Rendez-vous aux Jardins Il était une fois le parc de la Louvière Montluçon a été mis à jour le 2026-03-05 par Montluçon Tourisme