Gray

Rendez-vous aux jardins Jardin du Quai Villeneuve

17 Quai Villeneuve Gray Haute-Saône

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Ce jardin de 2 ha n’a pas été modifié depuis sa création au milieu du 19ème siècle. Il offre la particularité d’être composé de deux espaces distincts, un jardin régulier et un jardin paysager de l’époque romantique. Henri Michel a participé à l’élaboration de cet ensemble. De nombreux ornements en ponctuent la composition et il présente des dispositifs et une organisation pour parer aux crues de la Saône. .

17 Quai Villeneuve Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 79 44 48

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English : Rendez-vous aux jardins Jardin du Quai Villeneuve

L’événement Rendez-vous aux jardins Jardin du Quai Villeneuve Gray a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY