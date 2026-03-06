Rendez-vous aux jardins Place du marché Jonzac

Rendez-vous aux jardins

Place du marché Coeur de ville de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Durant trois jours, visitez le jardin médiéval, le jardin partagé et la serre tropicale des Antilles. Les Amis de Jonzac vous feront découvrir le fruit de leur passion lors d’une visite.

.

Place du marché Coeur de ville de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For three days, visit the medieval garden, the shared garden and the Antilles tropical greenhouse. The Friends of Jonzac will show you the fruits of their passion during a visit.

L’événement Rendez-vous aux jardins Jonzac a été mis à jour le 2026-03-04 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge