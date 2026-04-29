Rendez-vous aux jardins L’Atelier du Roy Atelier Du Roy Sennecey-le-Grand
Rendez-vous aux jardins L’Atelier du Roy Atelier Du Roy Sennecey-le-Grand vendredi 5 juin 2026.
Sennecey-le-Grand
Rendez-vous aux jardins L’Atelier du Roy
Atelier Du Roy 2 Rue de la Reine Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 09:00:00
fin : 2026-06-05 17:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07
Venez visiter les jardins de l’Atelier du Roy et son exposition d’art. .
Atelier Du Roy 2 Rue de la Reine Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 69 21 31
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English : Rendez-vous aux jardins L’Atelier du Roy
L’événement Rendez-vous aux jardins L’Atelier du Roy Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-04-29 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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