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Rendez-vous aux jardins L’Atelier du Roy Atelier Du Roy Sennecey-le-Grand

Rendez-vous aux jardins L’Atelier du Roy Atelier Du Roy Sennecey-le-Grand vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Atelier Du Roy

Adresse : 2 Rue de la Reine

Ville : 71240 Sennecey-le-Grand

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Sennecey-le-Grand

Rendez-vous aux jardins L’Atelier du Roy

Atelier Du Roy 2 Rue de la Reine Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 09:00:00
fin : 2026-06-05 17:00:00

Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

Venez visiter les jardins de l’Atelier du Roy et son exposition d’art.   .

Atelier Du Roy 2 Rue de la Reine Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 69 21 31 

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English : Rendez-vous aux jardins L’Atelier du Roy

L’événement Rendez-vous aux jardins L’Atelier du Roy Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-04-29 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne

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