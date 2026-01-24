Rendez-vous aux jardins Le jardin de Kofu, le Japon à Pau Pau

Rendez-vous aux jardins Le jardin de Kofu, le Japon à Pau

3 Avenue du Stade Nautique Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

2026-06-07

Venez découvrir un jardin japonais au cœur de Pau, son histoire et ses caractéristiques.

Visite commentée en trio avec un jardinier, une archiviste et une guide conférencière de la ville de Pau sur le thème de la vue. .

3 Avenue du Stade Nautique Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

