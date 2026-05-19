Rendez-vous aux jardins Le potager du Roy rue Toufaire Rochefort

Rochefort

Rendez-vous aux jardins Le potager du Roy

rue Toufaire Jardin de la Marine Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le potager du Roy ouverture exceptionnelle.

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rue Toufaire Jardin de la Marine Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

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English : Visit the Gardens: The King’s Kitchen Garden

As part of the Rendez-vous aux jardins event in Rochefort.

L’événement Rendez-vous aux jardins Le potager du Roy Rochefort a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Rochefort Océan