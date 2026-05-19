Rendez-vous aux jardins Le potager du Roy rue Toufaire Rochefort
Rendez-vous aux jardins Le potager du Roy rue Toufaire Rochefort samedi 6 juin 2026.
Rochefort
Rendez-vous aux jardins Le potager du Roy
rue Toufaire Jardin de la Marine Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le potager du Roy ouverture exceptionnelle.
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rue Toufaire Jardin de la Marine Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
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English : Visit the Gardens: The King’s Kitchen Garden
As part of the Rendez-vous aux jardins event in Rochefort.
L’événement Rendez-vous aux jardins Le potager du Roy Rochefort a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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