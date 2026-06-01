Rendez-vous aux jardins, Le Verger Tiocan, Péron

Rendez-vous aux jardins Samedi 6 juin, 09h00 Le Verger Tiocan Ain

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Rendez-vous aux jardins !

Thème la Vue

Le samedi 30 mai, le Verger Tiocan vous ouvre ses portes de 9h à 12h lors de l’événement national « Rendez-vous aux jardins ». Le thème retenu cette année est « la vue ». Venez voir ce que vous allez voir au Verger, on vous attend !

Vidéo RV aux jardins

Le Verger Tiocan Ch. du Verger Tiocan Greny 01630 Péron Péron 01630 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.verger-tiocan.mon-paysdegex.fr/ »}] [{« data »: {« author »: « Ministu00e8re de la Culture », « cache_age »: 86400, « description »: « ud83cudf37ud83cudf3f Lu2019affiche officielle de la 23e u00e9dition des Rendez-vous aux jardins s’anime !nUne vu00e9gu00e9tation foisonnante, et au cu0153ur de cette nature gu00e9nu00e9reuse, une femme qui observe et contemple, nous invitant u00e0 pu00e9nu00e9trer dans cet univers botanique. Signu00e9e par l’illustratrice Beya Rebau00ef, cette cru00e9ation capture toute la diversitu00e9 des parcs et jardins qui prennent part u00e0 l’u00e9vu00e9nement.nnud83dudcc6 Les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin 2026, le ministu00e8re de la Culture vous donne rendez-vous dans des parcs et jardins de toutes sortes. De nombreux professionnels partageront leur passion des jardins et leur savoir-faire. #RDVJnnRetrouvez toute la programmation sur le site officiel des Rendez-vous aux jardins u27a1 https://swll.to/TpDTf », « type »: « video », « title »: « Les Rendez-vous aux jardins », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/3cNB6XVUkis/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=3cNB6XVUkis », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCiAzGffvKfhuGsPsCmVe8sQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Thème : la vue rendez-vous aux jardins gex

Le Verger Tiocan