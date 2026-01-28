Rendez-vous aux Jardins Les Jardins Suspendus Les Jardins Suspendus Le Havre

Rendez-vous aux Jardins Les Jardins Suspendus

Samedi 2026-06-06 14:00:00

2026-06-07

Les Jardins suspendus participent encore cette année aux Rendez-vous aux jardins, autour du thème national La vue . Cette manifestation, destinée à valoriser les nombreux parcs et jardins publics et privés de France, convie le plus grand nombre à une (re)découverte des jardins. L’occasion de découvrir la richesse de notre patrimoine naturel à travers un prisme sensoriel.

À cette occasion, l’équipe d’animation propose une visite guidée thématique, pour apprécier la richesse des Jardins suspendus en explorant les jeux de formes, de couleurs et de perspectives, pensés pour éveiller le regard. Cette promenade sensorielle vous invite à (re)découvrir le jardin autrement, entre observation, émerveillement et détails insoupçonnés.

Rendez-vous à l’entrée des serres Départ 14 h

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 du lundi au vendredi de 9 h à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant la visite. .

