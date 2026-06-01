Rendez-vous aux jardins Les plantes, les yeux fermés Abbaye de Daoulas Daoulas

Daoulas

Rendez-vous aux jardins Les plantes, les yeux fermés

Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’Association Valentin Haüy vient en aide aux personnes déficientes visuelles depuis de nombreuses années. En lien avec le thème national sur la vue et en partenariat avec l’Abbaye de Daoulas, l’association se propose d’animer un stand autour de la non et malvoyance. Et si, le temps d’une animation vous fermiez les yeux ? Est-ce que vos autres sens arriveront à relever les défis pour reconnaître les plantes du jardin ? Et pour les plus curieux, une sensibilisation au guidage de personnes non-voyantes et malvoyantes est également proposée.

En continu, sans réservation. .

Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 25 96 74

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English :

L’événement Rendez-vous aux jardins Les plantes, les yeux fermés Daoulas a été mis à jour le 2026-06-01 par OT LANDERNEAU DAOULAS