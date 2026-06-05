Heudicourt

Rendez-vous aux jardins Parc du Château d’Heudicourt

1 Grand’Rue Heudicourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Une avenue majestueuse à double rangée mène au château de briques roses entouré d’un parc à la française.

Les jardins de ce parc à la française sont d’inspiration classique et restent fidèles au plan originel du XVIIIème siècle. Ils s’ordonnent autour d’un axe distribuant des parterres, des bosquets, des allées en étoile, un théâtre de verdure, un rond de carrosse et des perspectives ouvrant sur la campagne grâce à d’invisibles sauts-de-loup.

Au programme

– Visite libre du parc vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h,

– Visite guidée du parc samedi et dimanche à 16h (durée 45 minutes),

– Visite guidée du château le samedi et dimanche de 14h30 à 18h (durée de 45 minutes). .

1 Grand’Rue Heudicourt 27860 Eure Normandie +33 2 32 55 86 06 chateau-heudicourt@orange.fr

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English : Rendez-vous aux jardins Parc du Château d’Heudicourt

L’événement Rendez-vous aux jardins Parc du Château d’Heudicourt Heudicourt a été mis à jour le 2026-05-29 par Vexin Normand Tourisme