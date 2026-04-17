Rendez-vous aux jardins Rue du Château Pau

Pau

Rendez-vous aux jardins

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre des sorties Nature en ville 2026 avec la Ville de Pau, l’association Commun Vivant nous invite à une exploration du parc et des jardins du Château de Pau pour partir à la rencontre des papillons de jour et des plantes essentielles à leur cycle de vie. .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-vous aux jardins

L’événement Rendez-vous aux jardins Pau a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pau