Rendez-vous aux jardins Rue du Château Pau
Rendez-vous aux jardins Rue du Château Pau samedi 6 juin 2026.
Pau
Rendez-vous aux jardins
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Dans le cadre des sorties Nature en ville 2026 avec la Ville de Pau, l’association Commun Vivant nous invite à une exploration du parc et des jardins du Château de Pau pour partir à la rencontre des papillons de jour et des plantes essentielles à leur cycle de vie. .
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Rendez-vous aux jardins
L’événement Rendez-vous aux jardins Pau a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pau
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