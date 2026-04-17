Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rendez-vous aux jardins Rue du Château Pau

Rendez-vous aux jardins Rue du Château Pau

Rendez-vous aux jardins Rue du Château Pau samedi 6 juin 2026.

Lieu : Rue du Château

Adresse : Musée National du château de Pau

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Pau

Rendez-vous aux jardins

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 11:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Inspirés par le travail et le philosophie du paysagiste Gilles Clément, les jardiniers d’art du domaine du château de Pau ont créé une exposition et un jardin en mouvement dans le parc de la Basse-Plante.
Fougères, plantes mellifères, prairie… autant de plantes à redécouvrir ensemble sous un autre angle de vue. Vous avez dit mauvaise herbe ? après ce parcours, vous ne verrez plus l’art des jardins de la même façon !
Rdv Basse-Plante   .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-vous aux jardins

L’événement Rendez-vous aux jardins Pau a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pau

À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)