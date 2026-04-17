Rendez-vous aux jardins Rue du Château Pau

Pau

Rendez-vous aux jardins

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 11:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Inspirés par le travail et le philosophie du paysagiste Gilles Clément, les jardiniers d’art du domaine du château de Pau ont créé une exposition et un jardin en mouvement dans le parc de la Basse-Plante.

Fougères, plantes mellifères, prairie… autant de plantes à redécouvrir ensemble sous un autre angle de vue. Vous avez dit mauvaise herbe ? après ce parcours, vous ne verrez plus l’art des jardins de la même façon !

Rdv Basse-Plante .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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English : Rendez-vous aux jardins

L’événement Rendez-vous aux jardins Pau a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pau