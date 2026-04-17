Rendez-vous aux jardins Rue du Château Pau

Pau

Rendez-vous aux jardins

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Visites des jardins historiques

14h30 Rendez-vous au puit de la cour du château

Promenade en compagnie des jardiniers d’art autour de son histoire, de son architecture paysagère et de son évolution actuelle.

A partir de 14h Land art Rencontre avec Olivier Layus

Installations de sculptures végétales en écho avec le jardin en mouvement de la Basse-Plante.

Une rencontre d’exception avec l’artiste pour porter un autre regard sur le vivant. .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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English : Rendez-vous aux jardins

L’événement Rendez-vous aux jardins Pau a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pau