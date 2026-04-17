Rendez-vous aux jardins Rue du Château Pau
Rendez-vous aux jardins Rue du Château Pau samedi 6 juin 2026.
Pau
Rendez-vous aux jardins
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Visites des jardins historiques
14h30 Rendez-vous au puit de la cour du château
Promenade en compagnie des jardiniers d’art autour de son histoire, de son architecture paysagère et de son évolution actuelle.
A partir de 14h Land art Rencontre avec Olivier Layus
Installations de sculptures végétales en écho avec le jardin en mouvement de la Basse-Plante.
Une rencontre d’exception avec l’artiste pour porter un autre regard sur le vivant. .
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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English : Rendez-vous aux jardins
L’événement Rendez-vous aux jardins Pau a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pau
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