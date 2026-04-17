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Rendez-vous aux jardins Rue du Château Pau

Rendez-vous aux jardins Rue du Château Pau

Rendez-vous aux jardins Rue du Château Pau dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Rue du Château

Adresse : Musée National du château de Pau

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Pau

Rendez-vous aux jardins

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Une promenade avec les paysagistes Michèle Delaigue et Jean-François Morel, avec le partenariat du Pavillon de l’Architecture, pour mieux comprendre ce paysage structuré par l’homme, dans son cadre urbain mais aussi dans sa composante de grand paysage ouvert sur les Pyrénées.
Une rencontre aussi des techniques paysagères mises en œuvre (haie, gestion des tailles, entretien des gazons, topiaires et fascines…)
Rendez-vous au puits de la cour du château   .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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English : Rendez-vous aux jardins

L’événement Rendez-vous aux jardins Pau a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pau

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