Rendez-vous aux jardins Rue du Château Pau
Rendez-vous aux jardins Rue du Château Pau dimanche 7 juin 2026.
Pau
Rendez-vous aux jardins
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Une promenade avec les paysagistes Michèle Delaigue et Jean-François Morel, avec le partenariat du Pavillon de l’Architecture, pour mieux comprendre ce paysage structuré par l’homme, dans son cadre urbain mais aussi dans sa composante de grand paysage ouvert sur les Pyrénées.
Une rencontre aussi des techniques paysagères mises en œuvre (haie, gestion des tailles, entretien des gazons, topiaires et fascines…)
Rendez-vous au puits de la cour du château .
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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English : Rendez-vous aux jardins
L’événement Rendez-vous aux jardins Pau a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pau
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