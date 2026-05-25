Rendez-vous aux jardins Musée du Paysan Gascon Toujouse

Toujouse

Rendez-vous aux jardins

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse Gers

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-07

A l’occasion des rendez-vous aux jardins, Jean-Pierre Vignolles (jardinier, paysagiste et cueilleur de simples) vous apprendra à reconnaitre différentes essences d’arbres et plantes aromatique du musée. Vous confectionnerez ensuite le traditionnel bouquet protecteur avec les plantes du solstice d’été.

Dès 6 ans.

Tarif 8€/adulte, 5€/enfant (de 6 à 17 ans) avec visite du musée incluse.

Réservation avant le 6 juin.

Le Musée du Paysan Gascon vous plonge dans le quotidien de la vie rurale en Armagnac. Découvrez le monde agricole, la culture de la vigne, l’élaboration du vin et de l’armagnac, et sur des métiers anciens ! .

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse 32240 Gers Occitanie +33 5 62 09 18 11

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English :

Jean-Pierre Vignolles (gardener, landscape gardener and herb picker) will teach you to recognize different species of trees and aromatic plants in the museum. You’ll then make the traditional protective bouquet with summer solstice plants.

Ages 6 and up.

Price 8?/adult, 5?/child (6 to 17 years), museum visit included.

Reservations required by June 6.

L’événement Rendez-vous aux jardins Toujouse a été mis à jour le 2026-05-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65