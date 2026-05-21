Rendez-vous aux jardins visite du Jardin Saubotte Sauveterre-de-Guyenne
Rendez-vous aux jardins visite du Jardin Saubotte Sauveterre-de-Guyenne vendredi 5 juin 2026.
Sauveterre-de-Guyenne
Rendez-vous aux jardins visite du Jardin Saubotte
12 Rue Saubotte Sauveterre-de-Guyenne Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 14:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07
Derrière la façade d’une petite chartreuse de la bastide de Sauveterre-de-Guyenne se cache un insoupçonnable jardin. Structuré le long d’un axe principal, c’est en cheminant vers le fond, terrasse après terrasse, que l’on découvre de nombreux petits jardins et autant de connexions entre eux. Les topiaires et les haies sont adoucies par le foisonnement des graminées et des vivaces aux tons pastels. Exceptionnellement pour les Rendez-vous aux jardins, vous pouvez le visiter gratuitement et même profiter d’un concert le samedi soir (sur réservation). Entrée libre. .
12 Rue Saubotte Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 13 54
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English : Rendez-vous aux jardins visite du Jardin Saubotte
L’événement Rendez-vous aux jardins visite du Jardin Saubotte Sauveterre-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de l’Entre-deux-Mers
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