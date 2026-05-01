Spectacle Cuire à coeur Salle Saint-Romain Sauveterre-de-Guyenne
Spectacle Cuire à coeur Salle Saint-Romain Sauveterre-de-Guyenne vendredi 29 mai 2026.
Sauveterre-de-Guyenne
Spectacle Cuire à coeur
Salle Saint-Romain 6 rue Saint Romain Sauveterre-de-Guyenne Gironde
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 22:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Venez découvrir ou revoir mon dernier spectacle Cuire à coeur. J’ai le plaisir de chanter mes compositions, chansons françaises, accompagnée de l’excellent Xavier Duprat au piano. .
Salle Saint-Romain 6 rue Saint Romain Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 93 40 49 contact@melisa-maillie.fr
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English : Spectacle Cuire à coeur
L’événement Spectacle Cuire à coeur Sauveterre-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de l’Entre-deux-Mers
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