Bus des curiosités Sauveterre-de-Guyenne
Bus des curiosités Sauveterre-de-Guyenne mardi 2 juin 2026.
Sauveterre-de-Guyenne
Bus des curiosités
Le Bourg Sauveterre-de-Guyenne Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 09:45:00
fin : 2026-06-02 17:00:00
Date(s) :
2026-06-02
Vivez une aventure culturelle inconnue proche de chez vous. Dans le cadre de la semaine de lutte contre l’isolement des séniors du 1 au 6 juin 2026, la Communauté des Communes Rurales de l’Entre-deux-Mers offre à tous les séniors une sortie surprise avec le bus des curiosités. Cette animation est réservée aux habitants du territoire de plus de 55 ans. Le départ en bus se fait depuis Sauveterre-de-Guyenne à 9 h 45, puis de Targon à 10 h 10. Prévoir un pique-nique. Inscriptions jusqu’au 26 mai. .
Le Bourg Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 07 14 63 e.volpoet@ruralesentredeuxmers.fr
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English : Bus des curiosités
L’événement Bus des curiosités Sauveterre-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-05-06 par OT de l’Entre-deux-Mers
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