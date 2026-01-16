Rendez-vous avec le saunier Ecomusée du Port des Salines Le Grand-Village-Plage

Rendez-vous avec le saunier

Ecomusée du Port des Salines 34 C rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Début : Vendredi 2026-07-06

fin : 2026-08-31

2026-07-06

Grace au rendez-vous avec le saunier , retroussez vos manches et pratiquez la récolte du sel ! Sur réservation.

Ecomusée du Port des Salines 34 C rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 70 62 83 le.port.des.salines@cdc-oleron.fr

Roll up your sleeves and get hands-on with salt harvesting! Reservations required.

