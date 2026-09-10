Rendez-vous avec Sophie Tal Men, Médiathèque Jean-Louis Villenave, Labouheyre
jeudi 15 octobre 2026 · Médiathèque Jean-Louis Villenave · Labouheyre
Informations pratiques
Rendez-vous avec Sophie Tal Men Jeudi 15 octobre, 19h00 Médiathèque Jean-Louis Villenave Landes
Entrée libre, +13ans, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T19:00:00+02:00 – 2026-10-15T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-15T19:00:00+02:00 – 2026-10-15T21:00:00+02:00
Rendez-vous avec Sophie Tal Men
Heure : 19h-21h
Public : +13ans
Descriptif : Venez rencontrer Sophie Tal Men, autrice originaire de bretagne et découvrez son univers à travers son dernier roman, Malgré tout ce qui nous sépare, mélant médecine, passion, solidarité et résilience. Rencontre organisée dans le cadre du dispositif Rendez-vous proposé par la Médiathèque Départementale des Landes. Modalité : Entrée libre
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.direction@labouheyre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05-58-07-16-54 »}]
Venez rencontrer Sophie Tal Men et découvrez son univers à travers son dernier roman, mêlant médecine, passion, solidarité et résilience. Litterature Médiathèque Départementale des Landes
SOPHIE_TAL_MEN- © Roberto Frankenberg2
À voir aussi à Labouheyre (Landes)
- Atelier numérique ChatGPTet IA optimisez vos usages Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre 10 septembre 2026
- Diffusion Micro-Folie : Ballet « L’Oiseau de feu », Médiathèque Jean-Louis Villenave, Labouheyre 15 septembre 2026
- Diffusion Micro-Folie Ballet L’Oiseau de feu Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre 15 septembre 2026
- Conte animé Monsieur F (Cie du Parler Noir) (Journées Européennes du Patrimoine), Médiathèque Jean-Louis Villenave, Labouheyre 16 septembre 2026
- Conte animé Monsieur F (Cie du Parler Noir) (Journées Européennes du Patrimoine) Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre 16 septembre 2026