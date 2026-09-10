Rendez-vous avec Sophie Tal Men, Médiathèque Jean-Louis Villenave, Labouheyre

Informations pratiques

Rendez-vous avec Sophie Tal Men Jeudi 15 octobre, 19h00 Médiathèque Jean-Louis Villenave Landes

Entrée libre, +13ans, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T19:00:00+02:00 – 2026-10-15T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T19:00:00+02:00 – 2026-10-15T21:00:00+02:00

Rendez-vous avec Sophie Tal Men

Heure : 19h-21h

Public : +13ans

Descriptif : Venez rencontrer Sophie Tal Men, autrice originaire de bretagne et découvrez son univers à travers son dernier roman, Malgré tout ce qui nous sépare, mélant médecine, passion, solidarité et résilience. Rencontre organisée dans le cadre du dispositif Rendez-vous proposé par la Médiathèque Départementale des Landes. Modalité : Entrée libre

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.direction@labouheyre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05-58-07-16-54 »}]

Venez rencontrer Sophie Tal Men et découvrez son univers à travers son dernier roman, mêlant médecine, passion, solidarité et résilience. Litterature Médiathèque Départementale des Landes

SOPHIE_TAL_MEN- © Roberto Frankenberg2