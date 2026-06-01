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Rendez-vous avec Victorine Charenton-du-Cher

Rendez-vous avec Victorine Charenton-du-Cher

Rendez-vous avec Victorine Charenton-du-Cher samedi 27 juin 2026.

Adresse : 87 Rue nationale

Ville : 18210 Charenton-du-Cher

Département : Cher

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Charenton-du-Cher

Rendez-vous avec Victorine

87 Rue nationale Charenton-du-Cher Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Rencontre autour du livre l’Affaire du Paris-Vierzon, les enquêtes de Victorine
Livre de Françoise Miard-Muller. Diaporama sur la période historique du livre, lecture active d’extraits de chapitre, séance de dédicace et verre de l’amitié.   .

87 Rue nationale Charenton-du-Cher 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 62 00 34 

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English :

Meeting to discuss the book l’Affaire du Paris-Vierzon, les enquêtes de Victorine (The Paris-Vierzon Affair, Victorine’s investigations)

L’événement Rendez-vous avec Victorine Charenton-du-Cher a été mis à jour le 2026-06-11 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

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