Rendez-vous conte #4 Le Carnaval (gastronomique) des Animaux auditorium de la cité des arts Besançon

Rendez-vous conte #4 Le Carnaval (gastronomique) des Animaux
auditorium de la cité des arts 1 passage des Arts Besançon Doubs
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00
2026-06-06
Brochettes de contrebassistes, sauté de musicien, altiste au pot… Quel plat remportera cette année le grand concours annuel de cuisine musicale ? Le jury, présidé par le lion, et composé d’une chèvre, d’un escargot de Franche-Comté, d’un canard et d’un cygne, goûte l’un après l’autre les plats préparés par les animaux. Mais soudain le concours dérape les musiciens se mettent en grève, et l’on découvre que l’un des plats est empoisonné… Qui en veut au lion ? Qui est le coupable ?
Un conte musical savoureusement déjanté, où la partition de Saint-Saëns mijote avec ironie, espièglerie et une bonne dose d’esprit frondeur. À déguster sans modération !
CAMILLE SAINT-SAËNS, JEAN-FRANCOIS VERDIER & BERNARD FRIOT
Le Carnaval (gastronomique) des animaux création OVH
Durée 50 min
Dès 6 ans
A 18h à l’auditorium du Conservatoire
Plein tarif 12,50€ ; 8,50€ tarif réduit (-26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, carte avantage MGEN); 6,50€ (-12 ans, carte avantages jeunes)
Billetterie à l’office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon, , Hôtel de Ville, place du Huit Septembre – .
auditorium de la cité des arts 1 passage des Arts Besançon 25034 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 84 44 orchestre@ovhfc.fr
