Rendez-vous conte #4 Le Carnaval (gastronomique) des Animaux auditorium de la cité des arts Besançon

Rendez-vous conte #4 Le Carnaval (gastronomique) des Animaux

auditorium de la cité des arts 1 passage des Arts Besançon Doubs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Brochettes de contrebassistes, sauté de musicien, altiste au pot… Quel plat remportera cette année le grand concours annuel de cuisine musicale ? Le jury, présidé par le lion, et composé d’une chèvre, d’un escargot de Franche-Comté, d’un canard et d’un cygne, goûte l’un après l’autre les plats préparés par les animaux. Mais soudain le concours dérape les musiciens se mettent en grève, et l’on découvre que l’un des plats est empoisonné… Qui en veut au lion ? Qui est le coupable ?

Un conte musical savoureusement déjanté, où la partition de Saint-Saëns mijote avec ironie, espièglerie et une bonne dose d’esprit frondeur. À déguster sans modération !

CAMILLE SAINT-SAËNS, JEAN-FRANCOIS VERDIER & BERNARD FRIOT

Le Carnaval (gastronomique) des animaux création OVH

Durée 50 min

Dès 6 ans

A 18h à l’auditorium du Conservatoire

Plein tarif 12,50€ ; 8,50€ tarif réduit (-26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, carte avantage MGEN); 6,50€ (-12 ans, carte avantages jeunes)

Billetterie à l’office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon, , Hôtel de Ville, place du Huit Septembre – .

