Rendez-vous contes Les conteurs en chemin Salle Laurentine Teillet Médiathèque Saint-Junien

Rendez-vous contes Les conteurs en chemin

Salle Laurentine Teillet Médiathèque Rue Jean Teillet Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Venez vibrer au rythme des mots et des imaginaires portés par les conteurs en chemin. Le temps d’une parenthèse, laissez-vous emporter par leurs histoires, drôles, tendres ou mystérieuses, à savourer et partager en famille. Un moment complice où l’on voyage sans quitter sa chaise, porté par la magie de la voix et le plaisir d’écouter ensemble. Ce rendez-vous régulier s’adresse à tous les curieux et rêveurs dès 11 ans, désireux de se laisser surprendre par le pouvoir des récits.

Entrée libre, réservation conseillée ne manquez pas cette belle occasion de (re)découvrir l’art du conte, un plaisir universel qui relie les générations. .

Salle Laurentine Teillet Médiathèque Rue Jean Teillet Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 17 17 mediationculturelle@saint-junien.fr

