Rendez-vous dans les vignes Domaine La Grande Bauquière Puyloubier

Informations pratiques

Puyloubier

Rendez-vous dans les vignes

Jeudi 9 juillet 2026 de 19h30 à 23h. Domaine La Grande Bauquière Chem. des Plaines Puyloubier Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:30:00

fin : 2026-07-09 23:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Le 9 juillet, retrouvez La Camionnette Pompette à La Grande Bauquière. Plus de 60 références de vins de toute la France et des petites assiettes maison à partager au cœur des vignes, au coucher du soleil, avec une vue imprenable sur la Sainte-Victoire.

Le 9 juillet, retrouvez La Camionnette Pompette à La Grande Bauquière pour une soirée au cœur des vignes.



Découvrez une carte des vins avec plus de 60 références venues de toute la France, accompagnée de petites assiettes maison à partager.



Un moment de détente dans un cadre privilégié, entre vignes et coucher de soleil, avec une vue exceptionnelle sur la Sainte-Victoire. .

Domaine La Grande Bauquière Chem. des Plaines Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 52 65 85 27

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English :

On July 9, come visit La Camionnette Pompette at La Grande Bauquière. Over 60 wines from all over France and small homemade plates to share in the heart of the vineyards, at sunset, with a breathtaking view of Sainte-Victoire.

L’événement Rendez-vous dans les vignes Puyloubier a été mis à jour le 2026-06-25 par Provence Tourisme