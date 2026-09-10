Rendez-vous de l’actu : Cours toujours !, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Rendez-vous de l’actu : Cours toujours ! Jeudi 22 octobre, 18h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T18:00:00+02:00 – 2026-10-22T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-22T18:00:00+02:00 – 2026-10-22T19:00:00+02:00

Jeudi 22 octobre – 18h

Du footing dominical aux sentiers escarpés des trails, en passant par le défi mythique du marathon, la course à pied s’impose à présent comme un véritable phénomène de société. Qu’est-ce qui pousse des millions de Françaises et de Français à chausser leurs baskets pour avaler des kilomètres ? Les Rendez-Vous de l’actu se pencheront sur les raisons de cette passion qui dépasse le simple cadre sportif pour toucher à notre rapport au corps, à la nature, à la santé et au dépassement de soi. Coureurs chevronnés en quête de performance, adeptes de la course en pleine nature ou simples curieux désireux de comprendre les rouages de cette ferveur collective, précipitez-vous en grandes foulées au Parquet de l’Actualité de la médiathèque José Cabanis.

Avec Rémy Jégard, fondateur du média toulousain Running Mag, auteur de Petite déclaration d’amour au trail (SUZAC Éditions), Mélody Julien, olympienne à Paris 2024 et Championne de France de marathon, et son coach Max LeSauvage (sous réserve) et Philippe Terral, professeur des universités en sociologie à l’Université Toulouse III et directeur du CreSco (Centre de Recherche Sciences Sociales Sports et Corps) à Toulouse.

Médiathèque José Cabanis – Parquet de l’actualité (rez-de-chaussée)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Du footing dominical aux sentiers escarpés des trails, en passant par le défi mythique du marathon, la course à pied s’impose à présent comme un véritable phénomène de société