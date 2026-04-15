Rendez-Vous de l’Actu : Le sens du travail, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Rendez-Vous de l’Actu : Le sens du travail Jeudi 30 avril, 18h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T18:00:00+02:00 – 2026-04-30T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T18:00:00+02:00 – 2026-04-30T19:00:00+02:00

Jeudi 30 avril – 18h

À la veille du 1er mai, journée internationale des travailleurs, il est naturel de se poser la question : quel sens donnons-nous désormais au travail ? Longtemps perçu comme une valeur première, un marqueur d’identité et un moteur d’ascension sociale, le travail semble perdre de son évidence dans une société où d’autres priorités gagnent du terrain.

Certaines personnes installées dans des postes rémunérateurs décident de tout quitter pour devenir artisans ou maraîchers… Accusée de ne plus vouloir travailler comme avant, la jeune génération rebat les cartes : refus de certaines contraintes, quête de métiers porteurs de sens…

Faut-il y voir un désamour du travail ou l’invention d’un nouveau modèle ?

Entre rejet du salariat, quête de sens, télétravail, pénibilité et risque du burn-out, comment la société française recompose-t-elle aujourd’hui son rapport au travail ?

Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre lors de ce Rendez-Vous de l’Actu consacré à un thème aussi intime que collectif : travailler, oui… mais pourquoi, comment et à quel prix ?

Lise Casaux-Labrunée, professeure agrégée à l’Université Toulouse 1 Capitole, spécialiste du droit du travail.

Prisca Kergoat, professeure à l’Université Toulouse Jean Jaurès au département de sciences économiques et de gestion ainsi qu’au département de sociologie.

Margaux Trarieux, sociologue et enseignante, coordinatrice de l’ouvrage « Travailler fait-il toujours sens ? » (éditions Érès)

Médiathèque José Cabanis – Actualité (rez-de-chaussée)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Comment la société française recompose-t-elle aujourd’hui son rapport au travail ?