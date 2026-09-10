Rendez-vous de l’actu : Voyager autrement, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Rendez-vous de l’actu : Voyager autrement Jeudi 1 octobre, 18h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T18:00:00+02:00 – 2026-10-01T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-01T18:00:00+02:00 – 2026-10-01T19:00:00+02:00

Jeudi 1er octobre 18h

Saturation des sites emblématiques, empreinte carbone alarmante, uniformisation des cultures : le tourisme de masse montre aujourd’hui ses limites. Face à ce triste constat, il devient urgent de réinventer notre rapport au monde et de l’explorer de manière à la fois plus responsable et plus profitable.

Loin des circuits balisés et de la course à la consommation, Les Rendez-vous de l’actu vous invitent à l’art du ralentissement, de la proximité et de la sobriété. Qu’il s’agisse de privilégier l’écoresponsabilité, de redécouvrir nos propres territoires ou de s’ouvrir à une écoute sensible et poétique des lieux et des habitants, il existe mille façons de transformer le voyage en une aventure humaine et écologique.

Venez échanger avec nos invités, bousculer vos habitudes de vacances et puiser l’inspiration pour vos prochaines escapades.

Avec Jacinthe Bessière, sociologue et écrivaine, enseignante à l’Institut supérieur du tourisme de l’hôtellerie et de l’alimentation (ISTHIA), Sandrine Costes, membre de l’association Deux Pieds Deux Roues, coordonnatrice du festival La Roue Tourne et Émeline Rétif, artiste et médiatrice sonore, créatrice des carnets sensibles Terres Sonores.

Médiathèque José Cabanis – Parquet de l’actualité (rez-de-chaussée)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

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