Rendez-vous des P’tits Bouts, Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville, Chaville

samedi 4 juillet 2026 · Mairie de Chaville - Parc de l'hôtel de ville · Chaville

Informations pratiques

Rendez-vous des P’tits Bouts Samedi 4 juillet, 10h30 Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T11:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T11:00:00+02:00

Des histoires et des comptines pour les tout-petits, à partager avec leurs parents pour découvrir la langue à travers histoires, comptines et jeux de doigts. Un éveil tout en douceur, entre rires et découvertes ! Un beau moment autour des livres proposé par la médiathèque.

Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville 1456 avenue Roger Salengro 92370 Chaville Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 15 40 00 http://www.ville-chaville.fr Mairie de Chaville. Jardins.

Eveillez vos tout-petits à la lecture, un moment de partage entre parents et enfants. Lecture Livres

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