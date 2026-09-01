AGENDA · Montluçon
Rendez-vous dessin Montluçon Parc St Jean Montluçon
dimanche 13 septembre 2026 · Parc St Jean · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Rendez-vous dessin Montluçon
Parc St Jean Avenue Henri de la Tourfondue Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:30:00
fin : 2026-09-13 16:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Retrouvons nous pour dessiner et partager un moment agréable.
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Parc St Jean Avenue Henri de la Tourfondue Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes plume.p@laposte.net
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English :
Let’s get together to draw and enjoy some quality time together.
L’événement Rendez-vous dessin Montluçon Montluçon a été mis à jour le 2026-08-14 par Montluçon Tourisme
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