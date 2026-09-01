Rendez-vous dessin Montluçon Parc St Jean Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Rendez-vous dessin Montluçon

Parc St Jean Avenue Henri de la Tourfondue Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:30:00

fin : 2026-09-13 16:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Retrouvons nous pour dessiner et partager un moment agréable.

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Parc St Jean Avenue Henri de la Tourfondue Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes plume.p@laposte.net

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English :

Let’s get together to draw and enjoy some quality time together.

L’événement Rendez-vous dessin Montluçon Montluçon a été mis à jour le 2026-08-14 par Montluçon Tourisme