UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montluçon

Rendez-vous dessin Montluçon Parc St Jean Montluçon

dimanche 13 septembre 2026 · Parc St Jean · Montluçon

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Parc St Jean
Adresse
Avenue Henri de la Tourfondue
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

Rendez-vous dessin Montluçon

Parc St Jean Avenue Henri de la Tourfondue Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:30:00
fin : 2026-09-13 16:30:00

Date(s) :
2026-09-13

Retrouvons nous pour dessiner et partager un moment agréable.
  .

Parc St Jean Avenue Henri de la Tourfondue Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   plume.p@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s get together to draw and enjoy some quality time together.

L’événement Rendez-vous dessin Montluçon Montluçon a été mis à jour le 2026-08-14 par Montluçon Tourisme

À voir aussi à Montluçon (Allier)