Beaumontois en Périgord

Rendez-vous du livre régional et de la culture Occitane

Place Jean Moulin Beaumontois en Périgord Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Le rendez-vous du livre régional et de la culture occitane.

Plus de 50 exposants, écrivains, éditeurs, auteurs, et associations réunis autour de notre identité régionale.

Gerbe Croix de St Jean à la plaque de Martial Rouby

Poêmes et chants Occitans

Apéritif offert à la population, animé par les groupes Les Boutarels de Monpazier et les Troubadours de Gyenne

Bal et démonstrations de danses et costumes du Périgord Agenais

13h buffet offert sur inscription

La journée se terminera par un concert occitant Mans de Breeish à la salle des fêtes la Calypso. RDV à 20h30 .

Place Jean Moulin Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 54 63 65 delpech.daniel@wanadoo.fr

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English : Rendez-vous du livre régional et de la culture Occitane

L’événement Rendez-vous du livre régional et de la culture Occitane Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-05-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides