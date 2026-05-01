Rendez-vous du livre régional et de la culture Occitane Beaumontois en Périgord
Rendez-vous du livre régional et de la culture Occitane Beaumontois en Périgord jeudi 14 mai 2026.
Beaumontois en Périgord
Rendez-vous du livre régional et de la culture Occitane
Place Jean Moulin Beaumontois en Périgord Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Le rendez-vous du livre régional et de la culture occitane.
Plus de 50 exposants, écrivains, éditeurs, auteurs, et associations réunis autour de notre identité régionale.
Gerbe Croix de St Jean à la plaque de Martial Rouby
Poêmes et chants Occitans
Apéritif offert à la population, animé par les groupes Les Boutarels de Monpazier et les Troubadours de Gyenne
Bal et démonstrations de danses et costumes du Périgord Agenais
13h buffet offert sur inscription
La journée se terminera par un concert occitant Mans de Breeish à la salle des fêtes la Calypso. RDV à 20h30 .
Place Jean Moulin Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 54 63 65 delpech.daniel@wanadoo.fr
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English : Rendez-vous du livre régional et de la culture Occitane
L’événement Rendez-vous du livre régional et de la culture Occitane Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-05-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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